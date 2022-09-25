В Приморье спасли редкую хищную птицу

Фото: МРОО Центр «Тигр»

В центре реабилитации диких животных «Тигр» отчитались о новом подопечном. Редкая птица – ястреб-тетеревятник – сломал крыло. О травме сообщили неравнодушные, лечат хищника на территории центра.

– У ястреба отличное зрение: его глаза крупные, примерно 1 % массы тела, направлены вперед, что обеспечивает большое поле бинокулярного зрения. Острота того, как видит хищник, превышает возможности человека примерно в восемь раз, – рассказали об этом виде в Telegram-канале центра.

Птицы строго придерживаются своей территории, и гнездящаяся пара перед и во время строительства гнезда отчётливо демонстрирует воздушные пируэты.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о спасенной фондом «Умка» кошке. Корреспондент «КП» участвовал в помощи. Животное облепили мухи, у питомца были переломы и расщелина неба.

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