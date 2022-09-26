В понедельник, 26 сентября, в Приморье будет тепло и без осадков

Туманное утро во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

В понедельник, 26 сентября, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. По данным синоптиков, сегодня обойдется без осадков, утром местами туман. Ветер возьмет направление с юга, воздух прогреется до 26 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице без осадков, туманно и переменно облачно. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, температура воздуха +19...+21°С.

В соседнем Уссурийске также без осадков, ветер умеренный южный, переменная облачность. Воздух здесь сегодня прогреется до 24 градусов тепла.

В Находке дождей тоже не ожидается, небольшая облачность, ветер слабый до умеренного. А вот температура здесь немного ниже: +20...+22°C.

Также метеорологи сообщают, что температура воды в Амурском заливе +15°C, в заливе Находка +13°C, в заливе Посьета +16°C.

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