Приморцы вакцинировались 1 189 153 раза. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб Приморья обновил статистику по ежедневному уровню заболеваемости коронавирусом. По новым данным, в Приморье зафиксировали 262 случая заражения COVID-19. За все время существования пандемии болезнь обнаружили у 201 688 местных жителей.

За минувшие сутки 238 человек смогли побороть коронавирус. Всего в крае выздоровели 196 232 приморца. За 24 часа никто не скончался от COVID-19, всего болезнь унесла 1 966 жизней.

В Приморье продолжается прививочная кампания, жители вакцинировались 1 189 153 раза. Напомним, что в осенний период люди могут заразиться COVID-19 и гриппом одновременно, поэтому врачи рекомендуют сделать прививки от двух болезней. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках и мобильных пунктах, взяв с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, врачи советуют пройти углубленную диспансеризацию.

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