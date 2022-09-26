Во Владивостоке появился уникальный современный скалодром

Скалодром «Типография». Фото: Анастасия Котлярова

В 2010 году скалолазание было признано олимпийским видом спорта, а спустя еще шесть лет вошло в программу Олимпийских игр. И вот в 2022 году во Владивостоке появился один из самых крупных скалодромов на Дальнем Востоке. В этом месте обучиться экстремальному виду спорта смогут гости и жители края, а также отточить свои навыки сумеют профессионалы своего дела.

Современный скалодром расположен на улице Капитана Шефнера, 2а, и получил название «Типография». Внутри 400 квадратных метров, по которым можно лазать, тысячи зацепов и рельефов, более 80 трасс разного уровня. Именно здесь базируется федерация скалолазания Приморского края и единственная в округе школа альпинизма. Основателями проекта стали Денис Дреков, Роман Мирошниченко и Виктор Гуреев.

Торжественное открытие прошло 24 сентября. Знаменательной частью мероприятия стало символическое вкручивание последнего зацепа в стену скалодрома.

– Уверен, что здесь, во Владивостоке, мы сможем достойно подготовить и наших, российских спортсменов, и принять соревнования самого высокого уровня. Радует, что в городе есть энтузиасты, стараниями которых становятся возможными такие проекты, – подчеркнул заместитель главы администрации города Максим Акульшин.

В федерации скалолазания Приморского края подчеркивают, что все тренеры скалодрома являются профессионалами с высшим или дополнительным профильным образованием. Обучение здесь может пройти каждый.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.