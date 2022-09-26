Жители нескольких районов Владивостока останутся без холодной воды

Подача холодной воды прекращена в некоторых домах во Владивостоке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке пройдут массовые отключения воды. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по имеющимся данным, в понедельник, 26 сентября с 09:00 часов по причине аварийных ремонтных работ без воды останутся дома по следующим адресам:

Карьерная. Луговая, 52, 52а, 52б, 52в, 54, 56, 56а. Руднева, 1, 1а, 1б, 3, 5. Снеговая, 30, 31, 32, 61, 61 стр.1, 61а, 63, 71, 71б, 71б стр.1, 71в, 74.

Специалисты заверили, что ремонт окончится в 19:00 часов.

Послезавтра, 28 сентября, с 09:00 до 19:00 часов воды не будет в домах по улицам:

Некрасовская, 53, 53а, 53б, 88, 88а, 90. Партизанский проспект, 58в.

До 20:00 часов в этот же день по адресам:

Адмирала Фокина, 8, 10, 12, 14, 14а, 14б. Алеутская, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21б, 22, 23, 23а, 25, 27. Верхнепортовая, 2-12. Морская 1-я, 2, 4. Посьетская, 48. Светланская, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 22.

Причина все та же - аварийные ремонтные работы.

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