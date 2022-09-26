Велосипеды в обмен на свободу? Подростки из Арсеньева пойдут под суд

Велосипеды стояли в подъездах жилого дома. Фото: Анна СОБОЛЬ

В Арсеньеве перед судом предстанут обвиняемые в серии краж. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

«Украл, выпил – в тюрьму!» – именно так звучит популярная фраза из знаменитого советского кинофильма. Судя по всему, подростки из Арсеньева решили начать жить по этому принципу. В мае 2022 года трое ребят 16-17 лет похитили велосипеды, стоявшие в подъезде жилого дома по улице Жуковского. Через несколько дней подростки украли еще два велосипеда в этом же доме. Общий причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей. Однако после этого полиция поймала нарушителей закона.

В процессе специалисты выяснили, что хулиганы причастны к еще одному преступлению – проникновение в торговый павильон и попытка украсть деньги.

Как итог: несовершеннолетних обвиняют в серийных кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь молодые люди могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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