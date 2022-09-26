Роман Корнеенко. ФОТО: ПРОО «ПримПоиск»

Во Владивостоке пропал 15-летний подросток Роман Корнеенко. Информация о том, что парень вышел из дома 25 сентября и не вернулся обратно, появилась в Telegram-канале «ПримПоиска». Особая примета, по которой можно отличить молодого человека – родинка на правой щеке, сообщает «КП – Владивосток».

Школьник был одет в толстовку болотного цвета с красной надписью на груди и в светло-серую футболку с длинным рукавом. На ногах – камуфляжные брюки также болотного оттенка и темно-серые кроссовки. Среди прочих примет: короткая стрижка, темные волосы и гласа. Телосложение среднее, рост 178-183 сантиметра. На вид 17-19 лет.

Рома проживал на улице Ульяновская, 6. 25 сентября он покинул дом, и теперь о его местонахождении неизвестно.

Если у вас есть информация, которая может помочь в поисках подростка, просьба обратиться по телефонам: 8 (423) 240-38-65, 102 или 112 – полиция. Также можно написать волонтерам в Telegram или WhatsApp: 8 (914) 721-22-32, 8 (908) 987-39-19.

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