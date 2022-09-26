Лежит на асфальте: во Владивостоке «электричка» сбила мотоциклиста

О полученных при столкновении травмах пока неизвестно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Местные автомобилисты сообщают о ЧП на трассе в дальневосточной столице. Видеоролик с места события уже облетел социальные сети. На дороге произошла авария с участием мотоциклиста. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что авария произошла утром в районе БАМа. По предварительной информации, автомобиль сбил мотоциклиста. Удар был неслабым: двухколесный железный конь опрокинулся набок.

- Рулевой лежит на асфальте в ожидании работников скорой, - сообщают очевидцы.

О том, какие повреждения получил мотоциклист, пока неизвестно. Разбираться в обстоятельствах случившегося теперь предстоит полиции. Специалисты установят виновников происшествия и степень тяжести причиненных травм.

Аварии с участием мотоциклов всегда влекут за собой тяжкие последствия. Чаще всего серьезнее страдают водители двухколесных железных коней. Так, в начале июля во Владивостоке в районе Горшкова произошло жесткое ДТП: От байка не осталось живого места, а вот автомобилю повезло чуть больше – пострадала только передняя часть. Фото с места столкновения взбудоражили пользователей соцсетей.

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