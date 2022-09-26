АО «Восточный Порт» и ученые ДВО РАН отметили первую годовщину сотрудничества

В ноябре приморские ученые смогли в режиме реального времени наблюдать за жизнью тюленей-ларг. Фото: АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт» и Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ) подвели итоги совместной работы в рамках договора о сотрудничестве. Портовики поддержали программы ученых по изучению среды обитания прибрежной флоры и фауны в Японском море и сохранению популяции уникального пятнистого тюленя-ларги. Документ был подписан в сентябре 2021 года на площадке VI ВЭФ во Владивостоке.

Благодаря сотрудничеству Научного центра морской биологии и крупнейшей на Дальнем Востоке России стивидорной компании уже в ноябре приморские ученые получили уникальную возможность в режиме реального времени наблюдать за жизнью тюленей-ларг, краснокнижных белоплечих орланов и других представителей фауны, обитающих в западной части Японского моря. Приобретенные портовиками три новейшие поворотные камеры были установлены на Кентавре – одном из островов Дальневосточного морского заповедника. Пляжи острова используются ларгами как лежбища, в том числе, во время размножения. Камеры с дистанционным управлением и зумированием позволяют разглядеть мельчайшие подробности жизни животных.

Краснокнижный белоплечий орлан. Фото: АО «Восточный Порт»

Еще одним значительным результатом совместной работы ученых и портовиков стало появление на территории вольерно-исследовательского комплекса Приморского океанариума – подразделения ННЦМБ ДВО РАН – карантинного стационара. Он предназначен для обслуживания пятнистых тюленей-ларг, находящихся на попечении ученых и специалистов океанариума, а также диких морских животных, которым по той или иной причине требуется помощь. «Восточный Порт» профинансировал приобретение для модуля всех компонентов и оборудования: систем внутреннего обогрева и охлаждения помещений, бассейна для содержания млекопитающих, холодильной камеры и другого оборудования.

По словам научного сотрудника ННЦМБ ДВО РАН Игоря Катина, с момента начала работы карантинного модуля в декабре 2021 года и по настоящее время стационар вольерно-исследовательского комплекса осуществил более 1100 приемов ластоногих посетителей. Тюлени проходят медосмотр, лечебные процедуры, отбор биологических образцов и даже УЗИ-исследования. Игорь Катин отметил, что раньше для осмотра животных ученым приходилось ждать соответствующих для этого условий, благоприятной погоды. Сейчас, благодаря тесному сотрудничеству с «Восточным Портом», ученым удалось сделать этот сложный процесс обычным рабочим – наличие модуля позволяет им работать с животными ежедневно, в любой сезон.

Стоит отметить, что в начале текущего месяца на открытии II Международного форума по сохранению тигра, прошедшего на полях VII ВЭФ, портовики безвозмездно передали сотрудникам ДВО РАН уникальную скульптуру тигра, расписанного в технике японских гравюр «укие-э». Символ текущего года «Восточный Порт» приобрел 6 лет назад на благотворительном аукционе «ПоможемПрироде.РФ» в рамках ВЭФ-2016. Вручая «морского» тигра, стивидоры выразили пожелания долгосрочного эффективного сотрудничества и поблагодарили ученых за кропотливый, самоотверженный труд по спасению исчезающих представителей флоры и фауны дальневосточного региона.

Благодаря модулю ученые работают с ларгами ежедневно, в любой сезон. Фото: АО «Восточный Порт»

Со своей стороны, Национальный научный центр морской биологии готов системно оказывать методологическую и информационную поддержку образовательных экологических программ, реализуемых «Восточным Портом». Компания регулярно проводит акции и мероприятия, основная цель которых – сохранение окружающей среды на территории присутствия предприятия. Для АО «Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал «Экомарафон» – просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные мероприятия для молодежи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья и дна от мусора. В этом году «Экомарафон» проводится уже в 8-й раз.

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