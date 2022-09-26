Я уже далеко не первая: что произошло с жительницей Приморья на трассе

Девушка просит срочно принять меры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопиющий, по мнению жительницы Приморья, случай произошел с ней накануне на оживленной городской трассе. Женщина не нашла ничего лучше как пожаловаться на «обидчика» в социальных сетях. Подробности инцидента читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в светлое время суток в Находке в районе улицы Сидоренко. Тогда женщина еще не подозревала, что через какое-то время станет героем социальных сетей вместе с нерадивым автомобилистом. Местная жительница начала переходить дорогу по пешеходному переходу. Один из автомобилей притормозил, чтобы пропустить ее, а вот второй участник движения едва не наехал на испуганную женщину, перегородив «зебру».

Все происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения, которая принадлежит одному из магазинов поблизости. Директор торговой точки любезно согласился поделиться записью, которая очень удачно зафиксировала нарушение.

Ролик попал в местные социальные сети, а ниже – комментарии чуть не попавшей под колеса авто жительницы Находки.

- Меня сегодня чуть не сбила машина. Я переходила ничего не нарушая, а вот водитель летел так, что чуть не врезался в пропускающую меня машину и, обогнав её, чуть не наехав на меня… Хотелось бы, чтобы на этом пешеходном установили светофор с кнопкой или камеру нормальную. Спасибо директору магазина, что он сам установил камеру, хоть она и слабовата, но хоть что-то. Ведь я уже далеко не первая… - поделилась женщина.

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