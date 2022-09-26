Машину полностью охватил огонь, она сгорела дотла. Фото: Социальные сети

На трассе в Приморье полыхает Mazda CX-7. Из-за ЧП на дороге в сторону аэропорта образовалась огромная пробка. Как сообщают очевидцы, на месте работают пожарные.

Информация насчет горящего авто на 8-м километре появилась в местных социальных сетях. Изначально предполагалось, что помеху на трассе образовал воспламенившийся грузовик. Чуть позже стало известно, что полыхал кроссовер.

Полыхал кроссовер. Фото: Социальные сети

Машину полностью охватил огонь, она сгорела дотла. На видео и фото пострадавших не обнаружено. Только огромные клубы дыма поднимаются над легковушкой.

В пресс-службе МЧС Приморья редакции случай подтвердили. На месте работают пожарные. Ведомство собирает данные, чтобы в дальнейшем огласить в СМИ. «КП – Владивосток» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, ранее dv.rp.ru писал о неоднократных ЧП с участием горящих автомобилей. Совсем недавно, 12 сентября, на парковке бизнес-центра «Игнат» на Проспекте Красного Знамени, 3, вспыхнул автомобиль Toyota Tundra. В том числе 11 сентября сгорели сразу два автомобиля за сутки.

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