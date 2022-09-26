Самыми популярными местами летнего отдыха у жителей Приморья стали Камчатка и Санкт-Петербург

Приморцы изучали красивейшие дворцы и любовались природой. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Введущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС при помощи геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала самые популярные направления летних поездок по России среди жителей Дальнего Востока. Минувшим летом туристы из Приморья предпочитали Камчатку, Алтай и Санкт-Петербург, а более трети отдыхающих путешествовали транзитом через Москву.

Пик количества путешествий у приморских туристов пришелся на период с 8 по 22 июля. Самыми популярными регионами в этот период стали Санкт-Петербург и Камчатка. Также в топ самых востребованных у приморцев летних направлений вошли Хабаровск, Москва, Южно-Сахалинск, Краснодар, Калининград и Иркутск.

Из необычных направлений, где был зафиксирован самый большой всплеск активности приморцев, выделяются Алтай, Карелия, Хакасия и Поволжье. Так, прирост турпотока из Приморья в Горно-Алтайск составил 34%, в Петрозаводск – 30%, в Абакан – 18%, в Ижевск – 17%, а в Оренбург – 14%.

Некоторые предпочли экстремальный отпуск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным геоаналитической платформы МТС, более трети приморских абонентов (37%) совершали путешествия транзитом через Москву. Благодаря субсидированным перелетам, столица стала наиболее выгодным транзитным направлением в российские города и за границу. Основными направлениями для транзитных отдыхающих стали Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Великий Новгород и Нижний Новгород.

«Анализировать турпотоки нам помогает геоаналитическая платформа МТС GeoEffect, работающая на основе обезличенных больших данных. На базе полученной информации о численности и составе населения, миграциях, турпотоках и нагрузке на инфраструктуру, операторы могут грамотно планировать развитие сети, а органы власти и бизнес – принимать эффективные управленческие решения. В Приморье Big Data регулярно используется для оценки туристического потенциала и развития рекреаций, составления цифрового портрета туристов, а также при благоустройстве общественных пространств – например, обезличенные большие данные МТС используются при подготовке проекта новой набережной на Патрокле», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.