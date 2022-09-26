Дипломы от мэрии и денежные призы получат организации, продвигающие ЗОЖ во Владивостоке

Участники полезного конкурса получат призы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работники различных организаций во Владивостоке могут принять участие в конкурсе «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока». Как понятно из названия, главная цель – пропаганда спорта, активности и в целом ЗОЖ. Победители и призеры получат дипломы от мэрии и денежные сертификаты.

Заявки на участие в полезном городском конкурсе принимаются до 6 октября. Подать их могут представители высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования, организаций и предприятий всех форм собственности и учреждений здравоохранения. Помимо дипломов лауреатов наградят сертификатами номиналом 35, 25 и 15 тысяч рублей.

– Также специальный приз будет разыгран в номинации «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни». Победителю вручат сертификат на приобретение спортивного оборудования и инвентаря номиналом 30 тысяч рублей, –поделились специалисты управления развития общественных инициатив администрации города.

Участникам конкурса нужно заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных. Подать заявку можно по электронной почте на адрес zdorov_vvo@mail.ru или в офисе оператора конкурса по адресу: Уборевича, 5а («Гавань-турцентр», 1 этаж). Дополнительную информацию уточняйте по телефонам 265-00-00 и 261-43-50.

Как ранее писала «КП-Владивосток», до конца сентября принимаются заявки и на конкурс для инициативной молодежи от 14 до 35 лет. Премию от мэрии в 100 тысяч рублей смогут получить авторы лучших проектов для города. Речь идет о благотворительных мероприятиях, фестивалях, спортивных соревнованиях и других активностях.

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Подать заявку в администрацию нужно до конца сентября (подробнее...)

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