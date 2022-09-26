Какой будет Снеговая Падь – решат сами жители Владивостока

Микрорайон активно развивается. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Парк в Снеговой Пади, который еще только предстоит благоустроить, стал ранее одним из победителей народного голосования в интернете. Теперь же самим жителям предстоит решить, какой именно будет зона для отдыха и прогулок. Для этого Дирекция общественных пространств администрации Владивостока проводит опрос, пройти его можно по ссылке. Очень важно, чтобы горожане продолжали активно участвовать в судьбе столицы Приморья, ведь именно с учетом их мнений проекты воплощаются в жизнь.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», парк отдыха расположится в жилом развивающемся микрорайоне Снеговая Падь, который занимает площадь более 28,7 гектара. Благоустройство территории намечено на 2023 год, оно стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

– Микрорайон новый и только формирует свой пространственный вид. Результаты опроса помогут нам учесть ваше мнение при благоустройстве, проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с ее будущими пользователями, – поделились специалисты Дирекции общественных пространств.

Напомним, помимо Снеговой Пади также победителем народного голосования стало озеро на Сафонова. При этом уже завершился опрос по благоустройству. Еще один лауреат нацпроекта – общественная территория на сопке Орлиное гнездо. Ее также предстоит облагородить в следующем году. Что касается работ, которые уже кипят в городе – по нацпроекту ремонтируют парк Лазо, скверы на Русской, 46, Некрасовский и Первой Маевки.

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