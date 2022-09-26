В Приморье полицейский «крышевал» подпольное казино

Тематическая иллюстрация. Фото: Николай ХИЖНЯК

Во Владивостоке уголовное дело завели на бывшего сотрудника правоохранительных органов, который полтора года «крышевал» незаконный игорный бизнес. За свои услуги экс-полицейский получал 25% от ежемесячной прибыли заведения.

По версии следствия, подозреваемый каждый месяц получал взятки от организаторов незаконного казино с августа 2014 года по декабрь 2015 года. Почти за полтора года нелегальный бизнес принес мужчине 1,8 миллионов рублей «пассивного дохода». Он получал крупные суммы за информацию о планируемых проверках и покровительство.

За получение взятки в особо крупном размере у экс-полицейского есть все шансы оказаться по другую сторону решетки. Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что бывший таможенный инспектор из Приморья получила реальный срок за взятку.

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