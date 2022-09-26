Очередная борьба за парковочное место развернулась во Владивостоке

За порчу чужой собственности грозит уголовная ответственность. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В жилом комплексе «Академический» во Владивостоке неизвестный устроил самосуд над автолюбительницей. Причиной конфликта в очередной раз стало парковочное место. Неизвестный проколол шины и оставил записку с угрозами. Теперь недоброжелателя разыскивает полиция.

В районе улицы проспект 100-летия Владивостока,180, мужчину, очевидно, разозлил припаркованный автомобиль на «его месте». Тогда, мстительный водитель решил поквитаться с автомобилисткой своими силами. Увидев с утра, проколотые шины и угрожающую записку, женщина немедленно обратилась в полицию.

Как говорят местные жители, на парковке режут шины не в первый раз. Многие соседи сталкивались с подобной проблемой. Полиция уже ищет хулигана. Его могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Проблемы с парковкой крайне актуальны для одного из самых автомобилизированных городов страны. Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что в столице Приморья мужчина мстит всем, кто посягнет на его любимое место. Стоит отметить, что в последнее время почти в каждом районе города появился свой «хозяин двора».

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