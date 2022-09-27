Теплая погода без осадков ожидается в Приморье 27 сентября

Во Владивостоке температура воздуха поднимется до +20°C. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 сентября, в Приморье осадки не предвидятся, утром на некоторые районы опустится туман. Ветер слабый, во второй половине дня южные и юго-западные порывы усилятся. Воздух в крае прогреется до +18…+26°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине дня умеренный до сильного. Столбики термометров в приморской столице покажут до +18…+20°C.

В Уссурийске небольшая облачность, дожди не ожидаются. Слабые порывы ветра, которые усилятся во второй половине дня. В городе потеплеет до +22…+24°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков, слабый ветер. Воздух прогреется до +20…+22°C.

Напомним, по прогнозу синоптиков в последнюю неделю сентября в Приморье ожидается настоящее «бабье лето». В континентальных районах температура воздуха поднимется до +22…+28°C, а на побережье до +16…+21°C. 29 и 30 сентября на севере и побережье потеплеет до +17…+23°C, в остальных районах до +24…+29°C.

Также синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь 2022 года.

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