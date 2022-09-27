Приморцы вакцинировались 1 190 986 раз. Фото: Павел КЛОКОВ

Региональный оперштаб Приморья опубликовал обновленную статистику по уровню ежедневной заболеваемости COVID-19. По новым данным, за минувшие сутки 260 человек заразились коронавирусом. С начала пандемии вирус обнаружили у 201 198 жителей края.

За 24 часа выздоровели 376 приморцев. Всего побороть недуг смогли 197 130 человек. За сутки никто не скончался от болезни, но в общей сложности от COVID-19 умерли 1 966 жителей.

В крае продолжается активная прививочная кампания. По данным регионального оперштаба, всего приморцы вакцинировались 1 190 986 раз.

Врачи предупреждают о том, что осенью можно заразиться не только коронавирусом, но и гриппом, поэтому следует защитить себя с помощью прививки. Для этого необходимо прийти в поликлинику или мобильный пункт, взяв с собой полис, паспорт и СНИЛС.

Также специалисты напоминают о соблюдении мер профилактики.

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