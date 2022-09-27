Столкновение автомобилей во Владивостоке сковало движение

У одного из автомобилей пострадала передняя часть. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Утром 27 сентября на одной из улиц в приморской столице произошло ДТП. Хоть и небольшое, но все же оно создало пробку на дороге.

Свидетелем аварии стал читатель «Комсомольской правды – Владивосток». По его словам, авария случилась на Адмирала Горшкова, 32. По кадрам видно, что у одного из автомобилей пострадала передняя часть. Из-за ДТП на дороге образовалась небольшая пробка.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, как все произошло. Водитель Honda Accord не выдержал дистанцию и в итоге столкнулся с Toyota Passo. По словам приморцев, у виновника аварии нет ОСАГО.

Напомним, что в Хасанском районе в смертельной аварии погибли два человека, еще шесть получили травмы.

В минувшие выходные массовое ДТП сковало движение во Владивостоке. В районе Басаргина, 44, столкнулись несколько автомобилей, пострадали три человека, среди них был один ребенок. Сотрудники ДПС проверяют все обстоятельства произошедшего.

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