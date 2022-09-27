Спасатели МЧС эвакуировали десятки людей из торгового центра в Уссурийске

У ТЦ скопились пожарные машины. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал mark2_che

Спасатели МЧС в Уссурийске эвакуировали людей из торгового центра «Уссури Молл». Ситуация оказалась плановым пожарно-тактическим учением, в котором сотрудники оттачивали действия в условиях ЧС. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.

К торговому центру подъехали несколько пожарных автоцистерн, что жители запечатлели на видео и опубликовали в соцсетях. «КП» уточнила, что в ходе учений сотрудники вывели жителей из здания, развернули пожарные рукава и отработали подъем по трехколенной лестнице. Такие мероприятия проводят на регулярной основе, чтобы поддержать готовность личного состава.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о пожаре в гостинице во Владивостоке. Загорелась сауна, эвакуировать при ЧС пришлось 13 человек, отрезанных от выхода дымом. Обошлось без пострадавших и жертв. В Артеме двумя днями ранее, 24 сентября, горел гараж, который едва не загубил огнем частный дом.

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