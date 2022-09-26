Больше 2000 участников собрал VI Международный Владивостокский Марафон

Марафон состоялся в воскресенье, 24 сентября.
Фото: предоставлено организаторами
В субботу, 24 сентября, во Владивостоке прошел VI Международный Владивостокский Марафон. Профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни считают его уже неотъемлемой частью Владивостока, забег откликается многим жителям и гостям города. На сегодняшний день Международный Владивостокский Марафон самое популярное беговое событие Дальнего Востока, он включен в календарь физкультурных и спортивных мероприятий, а также в календарь событийного туризма Приморского края.
В этом году в забеге приняли участие больше 2000 тысяч любителей бега, представляющих 109 городов и 39 субъектов Российской Федерации, это участники из Приморского края, Амурской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Еврейской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Сахалинской, Томской, Челябинской области, присоединились к проекту Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский край, Санкт-Петербург, Москва, Республика Башкортостан, Бурятия, Карелия, Крым, Саха-Якутия, Татарстан и Удмуртия, также 5 стран мира приняли участие в этом масштабном марафоне – это не только Россия, но и Беларусь, Корея, Япония, Германия.
Участие в забеге приняли больше двух тысяч спортсменов.
Фото: предоставлено организаторами
Маршрут традиционно проходил по визитным карточкам Владивостока, мостам «Русский» и «Золотой», с которых открывается красивейший вид на море и город. Финальные километры участники пробежали по главным улицам Владивостока и финишировали на центральной площади, где каждого ждала заветная медаль и апельсины.
Участники приехали в Приморье из 109 городов и 39 субъектов Российской Федерации.
Фото: предоставлено организаторами
Дистанции забега были разнообразными: дети в возрасте от 6 до 13 лет могли принять участие в старте на 1 км., для взрослых были подготовлены дистанции 5, 10, 21 и 42 км, а также специальная дистанция 1 км была предусмотрена для паралимпийцев.
Организаторами спортивного мероприятия выступили беговой клуб RunDnsRun при поддержке Группы компаний ДНС. Маршрут и проведение марафона проводился при поддержке и согласовании Правительства Приморского края и Администрации города Владивостока. Содействие в проведении марафона оказали также сотрудники военной полиции Владивостока.
Участие, медаль, победа над самим собой – это Международный Владивостокский Марафон. Мероприятие началось с совместного исполнения участниками забега гимна Российской Федерации. На финише всех участников ждал вкусный плов и чай. Многие участники смогли нанести на свою медаль гравировку с собственным результатом. На площади также работали тематические площадки от партнеров события и фудкорт.
После забега состоялась церемония награждения.
Фото: предоставлено организаторами
Победу на самой длинной дистанции 42,2 км. среди мужчин одержал Валерий Лукин, который в прошлом год также был лидером гонки, среди женщин первая финишировала Рухляда Елена, оба спортсмена из Новосибирска.
Победители на дистанции 5 км.:
Женщины:
1 место Заиченко Мария
2 место Демидова Жанна
3 место Шишина Екатерина
Мужчины:
1 место Брыкин Алексей
2 место Копылов Дмитрий
3 место Баранюк Александр
Победители на дистанции 10 км.:
Женщины:
1 место Курамшина Татьяна
2 место Баяновская Татьяна
3 место Шпунева Виктория
Мужчины:
1 место Курбатов Максим
2 место Шалунов Сергей
3 место Злобин Михаил
Общий призовой фонд марафона - миллион рублей.
Фото: предоставлено организаторами
Победители на дистанции 21 км.:
Женщины:
1 место Седова Елена
2 место Жукова Лидия
3 место Горбуля Алена
Мужчины:
1 место Гуржий Виктор
2 место Бушков Евгений
3 место Игнатьев Константин
Победители на дистанции 42 км.:
Женщины:
1 место Рухляда Елена
2 место Толстых Елена
3 место Сергеева Наталья
Мужчины:
1 место Лукин Валерий
2 место Исаев Роман
3 место Именин Александр
Победители и призеры соревнований получили подарки от партнеров мероприятия, а также денежные призы. Общий призовой фонд гонки составил 1 миллион рублей.
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