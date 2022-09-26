Больше 2000 участников собрал VI Международный Владивостокский Марафон

Марафон состоялся в воскресенье, 24 сентября. Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 24 сентября, во Владивостоке прошел VI Международный Владивостокский Марафон. Профессиональные спортсмены и любители активного образа жизни считают его уже неотъемлемой частью Владивостока, забег откликается многим жителям и гостям города. На сегодняшний день Международный Владивостокский Марафон самое популярное беговое событие Дальнего Востока, он включен в календарь физкультурных и спортивных мероприятий, а также в календарь событийного туризма Приморского края.

В этом году в забеге приняли участие больше 2000 тысяч любителей бега, представляющих 109 городов и 39 субъектов Российской Федерации, это участники из Приморского края, Амурской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Еврейской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Сахалинской, Томской, Челябинской области, присоединились к проекту Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский край, Санкт-Петербург, Москва, Республика Башкортостан, Бурятия, Карелия, Крым, Саха-Якутия, Татарстан и Удмуртия, также 5 стран мира приняли участие в этом масштабном марафоне – это не только Россия, но и Беларусь, Корея, Япония, Германия.

Участие в забеге приняли больше двух тысяч спортсменов. Фото: предоставлено организаторами

Маршрут традиционно проходил по визитным карточкам Владивостока, мостам «Русский» и «Золотой», с которых открывается красивейший вид на море и город. Финальные километры участники пробежали по главным улицам Владивостока и финишировали на центральной площади, где каждого ждала заветная медаль и апельсины.

Участники приехали в Приморье из 109 городов и 39 субъектов Российской Федерации. Фото: предоставлено организаторами

Дистанции забега были разнообразными: дети в возрасте от 6 до 13 лет могли принять участие в старте на 1 км., для взрослых были подготовлены дистанции 5, 10, 21 и 42 км, а также специальная дистанция 1 км была предусмотрена для паралимпийцев.

Организаторами спортивного мероприятия выступили беговой клуб RunDnsRun при поддержке Группы компаний ДНС. Маршрут и проведение марафона проводился при поддержке и согласовании Правительства Приморского края и Администрации города Владивостока. Содействие в проведении марафона оказали также сотрудники военной полиции Владивостока.

Участие, медаль, победа над самим собой – это Международный Владивостокский Марафон. Мероприятие началось с совместного исполнения участниками забега гимна Российской Федерации. На финише всех участников ждал вкусный плов и чай. Многие участники смогли нанести на свою медаль гравировку с собственным результатом. На площади также работали тематические площадки от партнеров события и фудкорт.

После забега состоялась церемония награждения. Фото: предоставлено организаторами

Победу на самой длинной дистанции 42,2 км. среди мужчин одержал Валерий Лукин, который в прошлом год также был лидером гонки, среди женщин первая финишировала Рухляда Елена, оба спортсмена из Новосибирска.

Победители на дистанции 5 км.:

Женщины:

1 место Заиченко Мария

2 место Демидова Жанна

3 место Шишина Екатерина

Мужчины:

1 место Брыкин Алексей

2 место Копылов Дмитрий

3 место Баранюк Александр

Победители на дистанции 10 км.:

Женщины:

1 место Курамшина Татьяна

2 место Баяновская Татьяна

3 место Шпунева Виктория

Мужчины:

1 место Курбатов Максим

2 место Шалунов Сергей

3 место Злобин Михаил

Общий призовой фонд марафона - миллион рублей. Фото: предоставлено организаторами

Победители на дистанции 21 км.:

Женщины:

1 место Седова Елена

2 место Жукова Лидия

3 место Горбуля Алена

Мужчины:

1 место Гуржий Виктор

2 место Бушков Евгений

3 место Игнатьев Константин

Победители на дистанции 42 км.:

Женщины:

1 место Рухляда Елена

2 место Толстых Елена

3 место Сергеева Наталья

Мужчины:

1 место Лукин Валерий

2 место Исаев Роман

3 место Именин Александр

Победители и призеры соревнований получили подарки от партнеров мероприятия, а также денежные призы. Общий призовой фонд гонки составил 1 миллион рублей.

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