Три автовоза из ЦФО заблокировали движение на одной из главных улиц Владивостока

Три большегруза. Фото: принтскрин видео.

Движение в районе Гайдамака во Владивостоке несколько дней затрудняют автовозы из центрального федерального округа РФ. Корреспондент «КП – Владивосток» заснял на видео припаркованные большегрузы, из-за которых на одной из главных улиц города образовался затор.

Три красных автомобиля стоят на участке трассы в районе улицы Светланской по направлению в центр Владивостока. Машины припаркованы в ряд за сплошной полосой возле забора. По словам очевидцев, на номерных знаках указана Нижегородская и Орловская области, а также Нижний Новгород.

– Когда во Владивостоке строят умные парковки, запускают какие-то платные истории… Как поставить полрайона колом? Половину Владивостока. Можно поставить несколько автовозов, которые стоят уже несколько дней и замедлить движение. Мы рады всем гостям. <…> Красавцы! Просто припарковали автомобили, и теперь они здесь стоят. Если у кого есть вопросы, почему вы опоздали на работу – это к ребятам все, – высказался один из водителей.

К слову, на этом участке расположен жилой дом, в котором обустроен отель. Скорее всего, дальнобойщики поселились в номерах данной гостиницы и оставили рядом свои машины.

В пресс-службе городского МВД редакции пообещали разобраться в ситуации и проверить место, где припарковались гости Приморского края.

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