Жители Владивостока могут бесплатно освоить литейное дело с опытными мастерами

Занятия организовал проект «Благое дело». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во Владивостоке участники проекта «Благое дело» на протяжении 14-ти лет помогают инвалидам реабилитироваться и адаптироваться в обществе. В июне этого года на базе организации на проспекте Острякова, 42/3, стартовали занятия по литейному делу. Научиться новому хобби могут все желающие жители приморской столицы с ограниченными возможностями по здоровью. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Уроки проводят опытные мастера бесплатно и по выходным дням. Как поделился руководитель «Благого дела» Геннадий Антропов, проект получит денежную поддержку от администрации Владивостока. Это поможет не только научить маломобильных жителей чему-то новому, но и адаптировать их в социум.

руководитель «Благого дела» Геннадий Антропов. Фото: Администрация Владивостока

– Практика показала, что со своими работами мы можем участвовать во всевозможных городских мероприятиях и рассказывать о своем творчестве. Для людей с ограничениями возможностями это прекрасная возможность заявить о себе.

Записаться на занятия по литейному делу, а также получить ответы на свои вопросы можно у руководителя АНО «Благое дело» по телефону 423-274-53-07.

В организации «Благое дело» участвую дизайнеры, керамисты, театральные мастера, художники и другие мастера, которые помогают развивать творческие способности людей с ограниченными возможностями. Кстати, у проекта нет аналогов в Приморье.

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