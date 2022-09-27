Приморье самостоятельно обеспечивает себя свининой на 100%

В 2021 году в край завозили около 39 тысяч тонн импортной свинины. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

С начала 2022 года в Приморье произвели больше 45 тысяч тонн свинины. Край полностью смог перейти на импортозамещение этого вида мяса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Как поделились в министерстве сельского хозяйства, за восемь месяцев удалось произвести почти до 46 тысяч тонн, что в 3,4 раза больше к уровню 2021 года. По словам главы министерства Андрея Бронца, в прошлом году в Приморье завозили до 39 тысяч тонн импортного мяса свиньи, но сейчас край можем самообеспечивать себя этим продуктом на 100%.

В пресс-службе правительства напомнили, что основная задача Приморья в санкционных условиях – увеличить объемы продукции собственного производства.

Напомним, что с начала этого года в Приморье изготовили почти 50 тысяч тонн мяса. Сельхозпроизводители также нарастили темпы производства молока.

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