Премьера сентября Приморской сцены — опера «Мазепа»

Гостей ждут два премьерных показа. Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Уже в конце этой недели зрители Приморской сцены смогут увидеть одну из самых знаменитых исторических постановок Мариинского театра – оперу Петра Чайковского «Мазепа» в исполнении солистов Приморской сцены. 30 сентября и 2 октября в Большом зале театра пройдут два премьерных показа.

Вспоминая о своей работе над этим произведением, композитор отмечал, что ни одно большое сочинение не давалось ему с таким трудом как эта монументальная драма.

Тем не менее Чайковский смог создать уникальное произведение. Любовный дуэт сопрано и баритона – редкий случай для оперного жанра. Мария юна, Мазепа стар. История кажется неправдоподобной, но она исторически достоверна. Сила и обаяние пушкинских стихов, и неповторимая яркость образов были мощным творческим стимулом для Чайковского. После премьеры Александр III даже пожаловал композитору орден Святого Владимира четвертой степени в награду. Драма любви и предательства разворачивается на фоне обширной исторической панорамы с ярким национальным колоритом, хорошо знакомым Чайковскому.

Зрители смогут насладиться выступлением профессиональных солистов. Фото: Приморская сцена Мариинского театра

– Опера «Мазепа» – это второе произведение после «Евгения Онегина» на Приморской сцене Мариинского театра, в котором тесно сошлись два великих имени: Александр Пушкин и Петр Чайковский. Сюжетом оперы раскрывается одна из непростых страниц русской истории, посвященная победе Петра I над шведским королем Карлом XII в ходе Северной войны, длившейся почти 20 лет, и поражение гетмана Мазепы, предавшего русского царя. На фоне драматических событий, развивающихся в спектакле, зритель сможет насладиться чудесной лирической музыкой и прекрасными балетными сценами. Решение, принятое Маэстро Гергиевым – показать приморской публике эту оперу и оставить ее в репертуаре театра, вызвано тем, что наша труппа и наши солисты имеют тот профессиональный и вокальный ресурс, который позволяет им справиться с очень красивыми, но… и с очень технически сложными партиями в опере, – отметила художественный руководитель Приморской сцены, заслуженная артистка России Ирина Соболева.

Лауреат Сталинской премии, режиссер Илья Шлепянов и известный советский театральный художник Александр Константиновский создали эталон «большого стиля», вполне соответствующий музыке этой оперы. Здесь панночки чернобровы, а казаки носят шаровары; наряды расшиты жемчугами, оторочены соболями. Мощный оперный ампир «Мазепы» особенно порадует поклонников традиционного театра. Сегодня эта опера является истинным подарком и волнующим, сложным испытанием для любого оперного солиста, обладающим выраженным баритоном. Партии к премьере на Приморской сцене готовят ведущие солисты театра. За пультом оркестра – главный дирижер Павел Смелков.

Напомним, в ноябре 2020 года Приморская сцена уже представляла концертное исполнение этой оперы в честь 180-летия со дня рождения композитора. Единственный спектакль в постановке Ильи Шлепянова прошел в рамках VII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» при участии солистов Мариинского театра. Теперь постановка остается во Владивостоке, и опера «Мазепа» войдет в репертуар Приморской сцены.

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