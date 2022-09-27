В Приморье стало на 30% меньше компьютеров, чем было в прошлом году

С января по август промышленное производство увеличилось на 3,1% к прошлому году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье выросли показатели промышленного производства за август. По данным Приморскстата, оно увеличилось в 2,1 раза к июлю 2022 года и в 1,7 раза к августу 2021 года. А с начала года, в период с января по август, прирост составил 3,1% к прошлому аналогичному периоду.

Производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 4,9%, в энергетическом в – 3,4%. Однако добыча полезных ископаемых понизилась на 4,1%.

Также возросло изготовление металлических изделий на 39%, прочих транспортных средств и оборудования – на 22%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 14%, лекарств – на 13%. Темпы роста заметили в сфере обработки древесины и производства изделий из нее (12%) и ремонта, монтажа машин и оборудования (на 5%).

По сравнению с августом 2021 года, на 40% выросло производство щепы технологической, на 26% – лесоматериалов, на 19% – товарного бетона, на 17% – цемента, на 12% – дверей, их коробок и деревянных порогов, на 4% – строительных сборных блоков, в 1,5 раза – окон.

Увеличился и объем производства пищевых продуктов: мяса животных всех видов – в 3,4 раза, мороженое рыбное филе – в 2,1 раза, мяса домашней птицы – в 1,5 раза, мясных полуфабрикатов – на 41%, жидкого обработанного молока – на 21%, кисломолочных продуктов – на 9%, сыра и творога – на 6%.

Наибольший спад специалисты зафиксировали в металлургическом производстве (70%), изготовлении автотранспортных средств (69%), прочих готовых изделий (49%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 34%), мебели (на 12%), электрического оборудования (на 8%).

Выпуск электроэнергии в январе-августе 2022 года по сравнению с прошлым увеличился на 7,5%, а вот теплоэнергии снизился на 5%.

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