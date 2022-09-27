Во Владивостоке маму пропавшего 15-летнего школьника привлекли к административной ответственности

Полиция искала подростка вместе с волонтерами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье нашли 15-летнего подростка, который ушел из дома вечером 25 сентября и не вернулся. О пропаже мальчика полиции сообщила его мама.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, специалисты разыскивали школьника вместе с волонтерами. Они проверяли места, где чаще всего собираются подростки, гаражные кооперативы, чердаки и подвалы, подъезды, заброшенные здания, опрашивали знакомых, но безрезультатно.

Мальчик сам вернулся домой и рассказал, что гостил у друзей и решил остаться у них на ночь.

Инспекторы по делам несовершеннолетних пообщались с подростком на тему самовольных уходов из дома. На мать составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Максимальное наказание, которое ей грозит – это штраф от ста до пятисот рублей.

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