Мужчина в Приморье наказал нерадивого парковщика с помощью булыжника

Приморец Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Владивостока глубокой ночью решил разобраться с хозяином авто, который припарковал машину в неположенном месте. Мужчина разбил лобовое стекло Toyota Mark II булыжником, получилось только со второго раза. Местные при этом поделились любопытными подробностями о нарушителе в соцсетях.

Все произошло 25 сентября в одном из жилых дворов – адрес автор не указал. На кадрах видно, как неизвестный (вероятно, подшофе) бросил булыжник в автомобиль. Стекло не поддалось, и народный мститель повторил алгоритм. Ценности из машины не забрал.

Стоит отметить, по видео нельзя уточнить, нарушил ли владелец авто правила парковки. Есть версии, что авто поставили в специальном парковочном кармане для жителей. Некоторые в комментариях к посту отметили, что, предположительно, этот же мужчина разбил окна еще нескольких машин. Редакция уточняет обстоятельства. Вероятно, публикацией заинтересуются в правоохранительных органах.

Недавно «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о борьбе за парковку в одном из ЖК дальневосточного центра. Напомним, в 2020 году во Владивостоке резко участились случаи вандализма с машинами. Ночью неизвестные выбивали стекла во время самоизоляции.

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