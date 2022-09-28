Утренний туман накроет Приморье 28 сентября

Во Владивостоке потеплеет до +20°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 28 сентября, в Приморье осадки не ожидаются, утром на некоторые районы опустится туман. Ветер в крае умеренный, южных направлений, температура воздуха поднимется до +17…+29°C.

Во Владивостоке переменная облачность. Умеренный южный и юго-восточный ветер, который усилится во второй половине дня. Столбики термометров в приморской столице поднимутся до +18…+20°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. В городе потеплеет до +22…+24°C.

В Находке также облачно и без осадков. Южный ветер слабый до умеренного. Воздух прогреется до +20…+22°C.

По прогнозу синоптиков, 29 и 30 сентября на севере и побережье Приморья температура воздуха поднимется до +17…+23°C, а в остальных районах края до +24…+29°C. Метеорологи также рассказали, когда стоит ожидать первого снега.

Специалисты также озвучили прогноз погоды на предстоящий октябрь.

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