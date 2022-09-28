Председатель думы Владивостока о Владимире Арсеньеве: «Мы должны помнить о таких людях»

Девятиметровая статуя появилась в сквере в районе фуникулера. Фото: Дума Владивостока

В прошедшие выходные в столице Приморья произошло долгожданное событие – в сквере в районе фуникулера открыли памятник в честь 150-летия со дня рождения известного исследователя и путешественника Владимира Арсеньева.

В торжественном мероприятии приняли участие министр юстиции России, председатель наблюдательного совета АНО «Амурский тигр» Константин Чуйченко, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава города Владивостока Константин Шестаков, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, представители общественных организаций, жители города.

Владимир Арсеньев – по-настоящему важная личность в Приморье, в честь него в столице края назвали музей истории Дальнего Востока, одну из улиц города, международный аэропорт Владивостока, литературную награду, а к его 150-летию – школу. О его жизни и деятельности написаны книги, сняты художественные и документальные фильмы.

Глава Владивостока Константин Шестаков и председатель Думы города Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

Председатель думы города Владивостока Андрей Брик отметил, что Арсеньев как этнограф на протяжении 30 лет изучал Уссурийский край, его исследования помогли экономическому развитию Дальнего Востока, за что он получил ордена, медали Российской империи, а также награды научных обществ.

– Открытие памятника Арсеньеву – это дань глубокого уважения человеку, который посвятил свою жизнь служению Отечеству и науке. Мы должны помнить о таких людях, их делах и заслугах, гордиться ими! Благодарю всех, кто причастен к созданию и установке памятника Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву, благоустройству территории возле него, за вклад в сохранение исторической памяти в нашем городе, – прокомментировал Андрей Брик.

В ходе церемонии губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко и мэр Владивостока Константин Шестаков, сняв занавес, открыли скульптуру Владимира Арсеньева.

Напомним, что это второй памятник, который открыли в честь 150-летия со дня рождения этнографа: первая скульптурная композиция установлена в сквере Музея Города во Владивостоке.

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