Хабаровчанина в федеральном розыске задержали в Приморье

Фигуранту грозит срок до 5 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находке задержали 34-летнего приезжего из Хабаровска, сообщили в приморском УМВД. Мужчина находился в федеральном розыске за кражу денег с банковской карты и мошенничество.

Хабаровчанин скрывался от суда за махинации на сумму в 3 миллиона рублей. Обвинение уже предъявили – по данным полиции, фигурант ждал суда, но скрылся. Искали его также в Хабаровске и на Сахалине.

Подсудимый временно помещен в изолятор. Как отметили в пресс-службе, речь идет о ранее судимом мужчине. Он отсидел пять лет за имущественные преступления (вероятно, промышлял кражами). Теперь по части 2 статьи 159 мужчине грозит аналогичный срок, если суд, признав вину фигуранта, «не добавит» пару лет за уклонение от наказания.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что женщину задержали за кражу во время застолья. Фигурантка дела не стесняясь выкрала мобильный телефон.

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