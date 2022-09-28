Тематическая иллюстрация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Приморье 269 человек заразились коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 202 тысяч 217 человек. Обновленную статистику уровня заболеваемости опубликовал региональный оперштаб.

Согласно сводке, побороли недуг 376 жителей края, увеличив общее число выздоровевших до 197 тысяч 736 человек. За 24 часа от вируса никто не скончался, в целом погибла 1 тысяча 966 жителей края.

Стоит отметить, что в крае продолжается прививочная кампания. В сумме за все время в регионе привит 1 миллион 192 тысячи 907 жителей.

К слову, медики рекомендуют гражданам дальне проходить прививочную кампанию. В осенний период помимо COVID-19 люди подвержены гриппу. Поэтому, по настоянию врачей, стоит защитить себя вакциной. Это можно сделать в поликлинике или мобильном пункте, взяв с собой полис, паспорт и СНИЛС.

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