Во Владивостоке водитель Toyota Prius протаранил стену подъезда в жилом доме

Теперь заходить в подъезд можно и без домофона. Фото: telegram-канал @newsvladivostok.

Toyota Prius во Владивостоке врезалась в подъезд жилого дома. По словам очевидцев, водитель «японки» был в нетрезвом состоянии.

Информации о случившемся появилась в социальных сетях. Произошло все на улице Космонавтов, 3. Неизвестный на Toyota Prius въехал в четвертый подъезд и снес стену, теперь вместо нее здесь красуется огромная дыра. От наезда пострадала и лавочка. Как рассказали приморцы, водитель находился в салоне с еще одним человеком, и они оба были пьяные.

– Видимо, машина пуленепробиваемая, а стена у подъезда картонная оказалась, – пишут очевидцы в социальных сетях.

В качестве прощального «подарка» неизвестные оставили госномер гибрида.

На сообщения в социальных сетях отреагировала администрация Владивостока, представители которой рассказали, что из-за происшествия никто не пострадал, бетонную конструкцию будут восстанавливать. «Комсомольская правда – Владивосток» уточнила в пресс-службе мэрии, за чей счет проведут ремонт и когда он начнется. Нам обещали предоставить комментарии позже.

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