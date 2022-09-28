Останки разрушенного судна. ФОТО: Sondakika.com

В результате крушения пожарного вертолета в Турции погибли два жителя Приморского края. Об этом «КП – Владивосток» рассказали в региональной Федерации профсоюзов. Там же добавили, что еще трое приморцев госпитализированы. Об их возвращении на Родину пока нет информации.

В федерации уточнили, что погибшие в Турции россияне выполняли функции автомеханика и авиаинженера. Первому на момент происшествия было 36 лет, второму – 63 года. В тяжелом состоянии находятся 61-летний командир судна, 69-летний автомеханик и 36-летний второй пилот. Все они располагаются в турецком госпитале. Ранее «КП – Владивосток» называла имена погибших в отельном материале.

На данный момент продолжается расследование причин катастрофы, об этом редакции сообщили в компании Avialift Vladivostok, которой принадлежал вертолет.

Напомним, 21 сентября воздушное судно (предположительно, Ка-32) направлялось из города Кастамону в район Мармариса провинции Мурла. Вертолет арендовал Стамбул для своих целей. Экипаж должен был потушить лесной пожар. Крушение произошло во время посадки в городе Чардак для дозаправки. На борту находилось семь человек. Им помогали спасатели.

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