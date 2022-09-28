Пассажир рейса Владивосток-Хабаровск, устроивший пьяный дебош в самолете, пойдет под суд

Мужчина не стал отрицать свою вину. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В расследовании уголовного дела о дебоше на борту самолета поставлена точка. Житель Владивостока, устроивший скандал, пойдет под суд. Об этом рассказали в пресс-службе хабаровского следственного отдела на транспорте.

Произошло все в салоне бизнес-класса на борту самолета, который летел из Владивостока в Хабаровск. По версии следствия, пьяный мужчина громко ругался на других пассажиров. Причем он не ограничился только словесной бранью: некоторых он толкал, хватал за одежду и угрожал насилием. Утихомирить его пытались все, но приморец не реагировал на чужие замечания и начал оскорблять бортпроводницу.

После того, как самолет приземлился, мужчиной занялись сотрудники транспортной полиции, свою вину он признал.

На дебошира завели уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте). Теперь ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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