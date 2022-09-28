В социальных сетях сообщили о падении лифта в жилом доме во Владивостоке

По словам приморцев, произошло все в ЖК Одиссей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях, посвященных приморской столице, местные жители сообщили о том, что якобы в одном из домов рухнул лифт. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам приморцев, ЧП произошло в ЖК «Одиссей» на 2-й Поселковой, 3В, к дому приехала полиция. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу УМВД, но комментарии пока не предоставили.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврорая Римская, рассказала редакции, что в следственный комитет не поступали сообщения о падающем лифте.

Мы также связались с управляющей компанией жилого комплекса ООО «ЭТУ». Нам ответили, что на самом деле ЧП не было. По словам собеседника, утром произошел толчок, вызвали специалиста, который устранил неполадку, и теперь лифт работает в штатном режиме.

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