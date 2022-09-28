Мужчина будет вынужден оплатить причиненный ущерб. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Полиция проверила ДТП с участием Toyota Prius, который врезался в дом №3 на улице Космонавтов во Владивостоке. В ведомстве сообщили, что водителю автомобиля назначили административный арест сроком 10 суток за отсутствие прав и отказ от проверки на алкогольное опьянение.

Дежурный отдел городского ДПС получил сообщение о наезде 27 сентября в 20:40. Сотрудники Госавтоиснпекции оперативно прибыли на место аварии и застали там 32-летнего мужчину без водительского удостоверения, который на Toyota Prius въехал в подъезд многоквартирного дома.

На требование полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения «шумахер» отметил отказом, В итоге нарушитель получил наказание по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Решение о наказании вынес мировой судья Первомайского района.

«КП – Владивосток также обратилась в мэрию Владивостока, чтобы узнать, как будут восстанавливать поврежденную постройку. Выяснилось, что управляющая компания дома готовит исковое заявление, после которого мужчина будет вынужден оплатить причиненный ущерб.

Напомним, ранее редакция писала, о неизвестном человеке, который въехал в четвертый подъезд и снес стену, оставив дыру. Также от наезда пострадала и лавочка. Вместе с водителем в салоне находился еще один человек.

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