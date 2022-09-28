Эрмитажных котиков покажут во Владивостоке

Дни Эрмитажа в Приморской картинной галерее. Фото: Приморская картинная галерея

В столице Дальнего Востока в седьмой раз стартовали Дни Эрмитажа. Пройдет значимое в мире культуры событие в Приморской картинной галерее с 27 октября до 2 октября. Уже на этой неделе жители края смогут посетить уникальные мастер-классы, выставки и лекции. Отдельная программа предусмотрена на площадке для самых маленьких ценителей искусства, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Дни Эрмитажа во Владивостоке посетила делегация Санкт-Петербургского музея. 13 человек приехали на Дальний Восток, чтобы дать профессиональные мастер-классы своим коллегам. В рамках программы «Сохраним культурное наследие вместе» специалисты проведут теоретические и практические занятия для реставраторов музеев.

Тому, кто не в восторге от лекций, тоже будет, что оценить. Выставка известного фотографа Юрия Молодковца «Знакомьтесь: Эрмики - эрмитажные коты» никого не оставит равнодушным. На ней представлено 15 портретов пушистых обитателей крупнейшего художественного музея.

В этом году особое внимание организаторы уделили детским и инклюзивным проектам. Например, выставка «Незримое искусство. Расширяя границы возможного» создана специально для людей с нарушениями зрения. Таким образом, они смогут ощутить искусство кончиками пальцев, посетить лекции и круглый стол.

Для детей на мероприятии представлены экскурсионные программы, конкурсы, мастер-классы по изготовлению кукол в исторических костюмах и многое другое.

В ближайшие дни завершит свою работу выставка одного шедевра венецианского живописца XVI века Лоренцо Лотто «Мадонна делле Грацие».

В рамках Дней Эрмитажа жители и гости Владивостока смогут также посетить различные лекции и мастер-классы, а также принять участие в конкурсах и прочитать поэму Гомера «Илиада».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники СПбГУ раскрыли загадку картины голландского художника в Эрмитаже.

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