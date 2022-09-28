Больше 80 новых остановок появятся на улицах Владивостока

Сооружения создают в рамках трех программ. Фото: Администрация Владивостока

В этом году во Владивостоке установят новые павильоны на остановках общественного транспорта. Всего планируется создать больше 80 сооружений, но часть работы уже выполнена. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Старые остановки меняют на новые по трем программам. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» уже установили 16 сооружений, 17 создают программе текущего содержания дорожной инфраструктуры. Компания «Цифровое Приморье» подписала соглашение с администрацией города на создание 50 павильонов.

В настоящее время рабочие занимаются благоустройством остановок «Перинатальный центр», «Диомид» и «Энерготехникум». Кстати, специалисты не только меняют павильоны, но и приводят в порядок территории возле них. Следующие работы начнутся на остановках «Адмиральская», «Казанский храм», «Некрасовская улица», «Новосильцевская батарея», «Проспект Красного Знамени, 129».

Напомним, что в «умных» остановках во Владивостоке в июле этого года развернулась торговля едой и напитками. В администрации приморской столицы отметили, что это поможет сохранить павильоны чистыми и убережет их от вандалов.

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