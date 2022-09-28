Репертуар октября Приморской сцены Мариинского театра

Балет «Спящая красавица». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Октябрь на Приморской сцене будет по-особенному насыщенным. Вас ждут исторические драмы, любовные водовороты, древнегреческая трагедия, экстравагантный современный балет и спектакли для самых юных!

ОПЕРА

2 и 14 октября – премьерные показы знаменитой оперы Чайковского, которую он в отличие от других своих сочинений, писал аж два года! И это «Мазепа». В работе над сюжетом Пушкинской «Полтавы» композитора в первую очередь волновала психология, а не политика. Юная Мария, старый Мазепа. История кажется неправдоподобной, но она достоверна. Вся драма разворачивается на фоне обширной исторической панорамы, а любовный водоворот и интриги главных героев здесь неотделимы от исторических событий.

Видеоинсталляции, настоящая съемочная площадка на сцене, живой осел, операторы с видеокамерами, захватывающие образы и голоса – все это ждет приморского зрителя 7 октября в емкой, но очень яркой опере «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. По задумке режиссера Марата Гацалова, герой Тонио является автором и провокатором всей истории классического любовного треугольника. Это произведение –его исповедь. А знаменитая ария Канио ‘Vesti la giubba’ не только является эмоциональным центром всей драмы, но и принадлежит к золотому фонду тенорового репертуара.

Опера «Мазепа». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

«Летучая мышь» Иоганна Штрауса (сына) – это праздник флирта и авантюры, проходящих в темпе венского вальса. Даже тюрьма не страшна нашим героям: они и там продолжают веселиться, петь и танцевать. Ведь счастлив тот, кто идет мимо горя и забот! Фееричная танцевальная оперетта венского «короля вальсов» прозвучит 9 октября.

16 октября солисты Приморской сцены расскажут историю легендарного царя Бориса Годунова в одноименной опере. Ни для кого не секрет, что партия Бориса является одной из самых желанных для басов. Во Владивостоке представлена первая редакция оперы, которую Мусоргский написал в 1869 году. Он по-своему подошел к воплощению трагедии Пушкина: драма оперы направлена на раскрытие трагического образа царя, который принял на себя непомерный груз государственной власти. Мы видим мучимого совестью, обвиненного в преступлении, человека. Режиссер адаптации спектакля Сергей Богославский взял за основу знаменитый спектакль Андрея Тарковского, сделав его современнее благодаря технологичным видеопроекциям Петра Окунева.

Изысканный мир, наполненный символами. Лодки, плывущие на фоне красного неба по черной воде, свадебный пояс из красного шелка. Начало 20 века. Нагасаки. Американский морской офицер Пинкертон берет в аренду японскую виллу, и в дополнение к сделке ни много ни мало заключает с японской девушкой свадебный контракт, правда временный. Продолжение истории о японской красавице «Мадам Баттерфлай» можно будет увидеть 21 и 23 октября в режиссуре Мариуша Трелиньского. К слову, сам Пласидо Доминго заявил, что эта постановка –лучшая из всех, которые он видел и в которых участвовал.

Опера «Летучая мышь». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

28 и 30 октября успейте стать свидетелем того, как порой нелепые интриги превращаются в веселую оперу. Во времена Моцарта романтические отношения вовсе не считались поводом идти под венец. Браки заключали для укрепления власти, а любовь между людьми была редкостью. Кому-то везло. Но в конце 18 века вышел закон кайзера Иосифа II, в котором было четко прописано: «жениться надо по любви, а не по расчету». Композитор Моцарт взял и отразил эти перемены в своей опере «Свадьба Фигаро». В финале мы видим всеобщую гармонию и справедливость. Каждый обретает свою пару: слуга – служанку, графиня – графа и так далее. Занавес опускается на счастливой ноте.

Традиционный специальный проект для самой маленькой аудитории «Мариинский – детям» в октябре на Приморской сцене. Когда еще, как ни в детстве с азартом хочется искать ответы на самые главные вопросы? 8 и 22 октября для самой любознательной аудитории покажут детские оперы «Кот Мурыч» Сергея Баневича, а 1 и 15 октября – «Маленький принц» Леонида Клиничева. Удивительные истории приключений, в которых главные герои просто и в то же время очень трогательно отвечают на главные вопросы жизни, учат нас ценить друг друга, дружбу, заботу, нести ответственность за тех, кто нам доверился, различать добро и зло. Яркие постановки Алексея Степанюка, веселые персонажи, лаконичная сценография, прекрасные голоса солистов театра, и музыка, написанная специально для маленьких слушателей – все это ждет вас в Малом зале театра.

БАЛЕТ

В этом месяце в репертуаре Приморской сцены балетные шедевры Петра Чайковского: феерия «Спящая красавица» по сказкам Шарля Перро 1 и 8 октября, лирическое «Лебединое озеро» 13 октября и волшебный «Щелкунчик» в хореографии художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Эльдара Алиева 20 и 22 октября.

6 октября в Большом зале театра история трагической любви, в которой переплетены страсти людей и богов. Никто из этих героев не способен на любовь, но об этом мы узнаем лишь к концу спектакля, когда трагедия доходит до своей кульминации. Хореограф Флеминг Флиндт поставил балет «Федра» специально для своей жены, балерины Виви. На создание спектакля его вдохновили образы трагедии древнегреческого драматурга Еврипида, музыку написал американский композитор Филип Гласс.

В этот же вечер будет показана «Жар-Птица» на музыку Игоря Стравинского. Для композитора это был первый заказ музыки и дебют на театральной сцене, за который он взялся с большим энтузиазмом. Ярко красочная музыка очень точно иллюстрирует все повороты сказочного сюжета, подчеркивая хореографию. Эльдар Алиев в своей трактовке этого балета уделил внимание в том числе и пластике героев, сделав ее сложной и очень выразительной.

Балет «Лебединое озеро». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Сказочный сюжет дополняют эффектные декорации, вместе с яркими спецэффектами и костюмами этот спектакль можно заслуженно назвать настоящим фейерверком на сцене!

Сказочную тему дополняет динамичный, яркий балет «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина в хореографии Алексея Ратманского. Он дважды пройдет 15 октября. В спектакле удачно соединились увлекательный для детей, волшебный сюжет, экстравагантное и стильное оформление, изобретательная хореография и эмоциональная музыка, тонкий юмор, который будет понятен детям и оценен взрослыми.

Кроме того, Приморская сцена Мариинского театра в октябре станет одной из площадок для проведения Дальневосточной хоровой олимпиады – всероссийского фестиваля и конкурса хорового искусства, который впервые пройдет во Владивостоке с 25 по 29 октября 2022 года. Среди участников Олимпиады: детские, студенческие и взрослые хоровые коллективы и вокальные ансамбли академического, народного и эстрадного направлений.

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