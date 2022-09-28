Ну и соседи: дурнопахнущую «ферму» организовали приморцы прямо в жилом доме

Приморцы произвели колоссальное количество краба. Каким образом – загадка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье прикрыли фантомную компанию, на которой за месяц произвели более 186 тонн рыбопродукции. ООО «Малая рыболовная компания», расположенная в обычном многоквартирном доме Владивостока, не имела даже судов, чтобы заниматься рыболовством. Других производственных мощностей у нее тоже не оказалось. Однако это не помешало производить тонны краба и рыбы неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-центре Россельхознадзора Приморского края.

За один месяц в обычной многоэтажке Владивостока «МРК» оформила 67 производственных сертификатов на морскую продукцию. Это можно было бы назвать хорошей производительностью, если бы не незаконность предпринимательства. Иронично, что основная деятельность фиктивной фирмы – морское рыболовство. Но, как мы уже отметили, ни одного судна в распоряжении фигурантов дела не оказалось. Чтобы скрыть это, фирма прикрепилась к реально существующей площадке ТР «Капитан Кириченко».

И снова незадача. Кажется, уполномоченное лицо общества не знало, что ТР – это транспортный рефрижератор, который рыболовством не занимается. Да и стоит, к тому же, в портах КНР. А владелец судна «Капитан Кириченко» контролирующим ведомствам сообщил, что их организация никаких связей с ООО «МРК» не имеет.

Отличилась компания и другими нарушениями. Незаконно в информационную систему «Меркурий» уполномоченное лицо общества добавило документы на продукцию, которая не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу.

Теперь же площадка «МРК» исключена из реестров, а лицо, которое внесло ложные данные во ФГИС «Меркурий», лишилось регистрации. Всем получателям продукции уже направлены письма о небезопасности и нелегальности рыбы и краба. Кроме того, дело перекочевало в МВД России по Приморскому краю. Начато уголовное расследование.

Напомним, для рыболовного края нелегальная добыча морепродуктов – к сожалению, не редкость. За годы полицейские и сотрудники других ведомств обнаруживали тонны браконьерской продукции прямо в жилых домах. Недавно «ферму» нашли сами жители и в другой многоэтажке Владивостока.

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