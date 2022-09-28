Школьникам из Владивостока рассказали о плюсах волонтерства

С учениками лицея пообщалась специалист по проектной деятельности и развитию добровольчества МРЦ Светлана Плохих. Фото: Администрация Владивостока

В образовательных учреждениях Владивостока стартовали занятия «Профессия волонтер». Специалисты Молодежного ресурсного центра (МРЦ) ответили на вопросы, как войти в городской добровольческий корпус, для чего это нужно и какую помощь можно оказать. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

Главный специалист по проектной деятельности и развитию добровольчества МРЦ Светлана Плохих больше десяти лет занимается волонтерством, поэтому познакомила старшеклассников лицея №41 с его азами и рассказала о плюсах, опираясь на свой личный опыт.

– Вы можете получить различные бонусы, если серьезно займетесь волонтерством: претендовать на дополнительные баллы при поступлении, на повышенную стипендию, стать лауреатом различных молодежных премий. Главное, чтобы это не становилось вашей основной целью, ведь волонтерство, в первую очередь, – это бескорыстная помощь другим.

Специалист отметила, что каждый, кто становится добровольцем, может найти новых друзей, увлечение, участвовать во многих интересных мероприятиях и тем самым развить свои навыки коммуникации и работы в команде.

Школьникам также рассказали, как они могут помочь другим. В волонтерской деятельности есть 11 различных направлений, поэтому каждый может найти то, что ему по душе.

В городском корпусе волонтеров на сегодняшний день состоят около 500 человек. Чтобы стать добровольцем, можно написать в социальные сети МРЦ: «ВКонтакте» и Telegram или позвонить по номеру телефона: 222-22-48.

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