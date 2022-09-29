Четыре АМК установит Примтеплоэнерго в этом году для улучшения качества теплоснабжения абонентов Приморья

Автоматизированная модульная котельная. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Четыре автоматизированные модульные котельные установит Примтеплоэнерго в 2022 году для улучшения качества теплоснабжения абонентов Партизанского и Спасского муниципальных районов. Реализация данных мероприятий пройдет в рамках краевой программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае». Об этом сообщил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий.

По его словам, новая АМК появится в селе Чкаловское в Спасском муниципальном районе, где обеспечит теплом 22 многоквартирных дома и семь социально-значимых объектов. Также новые АМК будут установлены вместо изношенных угольных котельных №9 в селе Владимиро-Александровское и котельных №1, №2 в селе Екатериновка Партизанского муниципального района, которые были переданы Примтеплоэнерго в текущем межотопительном периоде в крайне ветхом состоянии.

– Для обеспечения абонентов указанных территорий качественным теплоснабжением было принято решение оперативно закупить и установить новые автоматизированные модульные котельные. Площадки для установки модульных котельных уже подготовлены. Поставка АМК ожидается в октябре текущего года, – уточнил Владимир Малюшицкий.

Как отметил генеральный директор предприятия, автоматизированные модульные котельные надежны и практичны в эксплуатации, позволяют эффективно расходовать топливо из-за автоматического регулирования параметров в соответствии с температурой наружного воздуха.

Такие котельные компактны, обладают низкой шумностью, высокой очисткой от дымовых газов и могут располагаться вблизи жилых зданий, что исключает прокладку протяженных тепловых сетей и существенно сокращает теплопотери при транспортировке тепловой энергии.

Средства на приобретение модульных котельных предусмотрены краевыми субсидиями в рамках реализации мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края.

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