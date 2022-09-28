Во Владивостоке состоятся военные учения при землетрясении

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учения при землетрясении состоятся во Владивостоке в районе Сипягина, 8, в полдень, 29 сентября. Городская администрация предупреждает жителей района Эгершельд, что может быть шумно.

По указанному адресу на Сипягина расположен жилой дом. Именно там личный военный состав будет отрабатывать действия в чрезвычайной ситуации.

Напомним, недавно «КП – Владивосток» писала, что в Уссурийске спасатели МЧС эвакуировали людей из торгового центра «Уссури Молл». Ситуация напугала приморцев из-за ее внезапности, но затем оказалось, что маневр являлся плановым пожарно-тактическим учением, в котором сотрудники оттачивали действия в условиях ЧС.

Тогда к торговому центру подъехали несколько пожарных автоцистерн. В ходе учений сотрудники вывели жителей из здания, развернули пожарные рукава и отработали подъем по трехколенной лестнице. Такие мероприятия проводят на регулярной основе, чтобы поддержать готовность личного состава.

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