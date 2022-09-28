Мужчинам объявили срок за преступление, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хасанском районе прошел суд над бывшим депутатом муниципального комитета поселения Безверхово и его сообщником. Их признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере. Осужденным вменяют статью об организации ОПГ и применении насилия, поэтому мужчины проведут в колонии строгого режима семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Во время судебного заседания установили, что с апреля по июнь 2021 года экс-депутат (как узнала редакция, речь о члене комиссии по природопользованию, земельным и экологическим вопросам) с подельником требовали разрешить им незаконный вылов двух тонн трепанга. Без применения грубой силы не обошлось. Пострадал от осужденных заместитель директора по безопасности юридического лица, который разводил трепанга дальневосточного. Вылавливать беспозвоночных животных преступники собирались в акватории бухты Перевозная Амурского залива. Ущерб, который могли бы нанести мужчины, оценили примерно в 4 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ вмешались вовремя. И ценный водный ресурс (к слову, стратегически важный) не пострадал, и преступники получили по заслугам.

Суд признал экс-политика и его подельника виновными. Нарушителям закона грозит лишение свободы сроком на 7 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» давно следит за историей. Мы рассказывали, с чего началось дело депутата-вымогателя из Хасанского района. К слову, с чиновниками в Безверхово особо тоже не ладится: главу поселения, например, заставили уйти с поста из-за грехов на прошлой работе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.