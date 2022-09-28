Штраф почти 5 миллионов и восемь лет колонии: в Приморье бывший инспектор ГИБДД попался на взятках

Тематическая иллюстрация. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморском крае бывший инспектор ГИБДД отправится на восемь лет в колонию строго режима и выплатит штраф 4 853 400 рублей. Экс-полицейский получил 800 тысяч рублей в качестве взяток.

В судебном заседании установили, что с декабря 2019 года по август 2020 года полицейский не только лично, но и через посредника получил в виде взятки более 800 тысяч рублей.

Мужчина больше полугода закрывал глаза на деятельность одной организации и «крышевал» юридическое лицо, за что получал крупные суммы. За эти деньги экс-полицейский не привлекал к административной ответственности логистическую компанию и покровительствовал ее деятельности.

Помимо вышеупомянутого наказания, Шкотовский районный суд лишил мужчину права занимать должности в госструктурах на 5 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что в Приморье полицейский «крышевал» подпольное казино. Также ранее уголовное дело за взятки завели на экс-заведующую поликлиники в Хасанском районе.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье полицейский «крышевал» подпольное казино

Бывшего сотрудника органов заключили под стражу (подробнее…)

Экс-заведующей поликлиникой грозит уголовка за подделку документов

За энные суммы глава больницы выписывала фальшивые справки (подробнее…)

Во Владивостоке сотрудник госучреждения аттестовал экипажи морских судов за взятки

Он предлагал проставить в диплом хорошие оценки (подробнее…)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.