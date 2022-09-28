В Славянке в октябре 2021 года кипели нешуточные страсти. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Хасанском районе Приморья осудили бывшего депутата муниципального комитета Славянки, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Речь идет о Михаиле Юдине, известном в регионе из-за подозрения в даче взятки другой народной избраннице и коллеге – Ольге Уваевой.

Юдин в октябре 2021 года пытался купить голоса на предстоящих выборах председателя комитета, поймали коррупционера с поличным при передаче денег в машине, о чем уже писала «КП». Поддержку в раскрытии преступления оказала и сама Уваева. По версии следствия, осужденный предложил депутату миллион рублей – как известно редакции, на лечение ее больного ребенка. Но (даже с учетом тяжелого положения) от взятки Уваева отказалась. Сказала в соцсети, что не предаст тех, кто ее выбрал.

Сам взяткодатель, раскрыли в пресс-службе, был задержан после передачи части суммы – 300 тысяч рублей. Нечестного на руку политика взяла ФСБ.

– Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, со штрафом в размере 2 млн рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима, – уточнили в прокуратуре.

История, как рассказывала редакция в октябре 2021 года (после задержания Юдина) могла быть связана с лоббированием проекта угольного терминала в Славянке. Мунком незадолго до этого объявил о самороспуске. О том, как развивалось «угольное лобби» – в отдельном материале «КП».

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