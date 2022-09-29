Количество привитых достигло 1 192 907 приморцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки 240 жителей Приморья заболели коронавирусом. Всего COVID-19 обнаружили у 202 457 человек.

За 24 часа 646 пиморцев смогли побороть болезнь. За все время пандемии количество выздоровевших достигло 198 409 человек. За сутки никто не скончался от коронавируса.

В крае продолжается активная прививочная кампания. По данным регионального оперштаба, всего в крае привито 1 192 907 жителей.

Тем, кто уже перенес коронавирус, врачи рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это могут приморцы от 18 лет, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не меньше 60 дней назад. По полису ОМС можно записаться в поликлинику на удобный для вас день и время.

Ранее корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с заместителем главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ириной Горбуновой, которая рассказала о мерах профилактики болезни, для кого он наиболее опасен и о новой волне коронавируса.

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