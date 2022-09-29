Мобилизованные жители Приморья могут сдать неиспользованные билеты на поезд и вернуть деньги

О нововведении рассказали в пресс-службе ДВЖД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные приморцы могут вернуть деньги за неиспользованный билет на поезд. Распространяется эта мера и на невозвратный тариф. Об этом рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Чтобы сдать билет и получить деньги, необходимо обратиться в железнодорожную кассу. Обязательно взять с собой паспорт и повестку или мобилизационное предписание, где указаны сроки явки на сборы.

Сдать билет и получить деньги могут не только мобилизованные жители Приморья, но их попутчики.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Из-за этого в Приморье решили отказаться от пышных торжеств, оставив только спортивные и патриотические мероприятия. Также резко увеличилось число пар, которые решили связать свою любовь узами брака.

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