Компания АО «Восточный Порт» отметила 10-летие поднятия флага на буксире «Кузбасс»

Экипаж буксира выполнил тысячи швартовных операций. Фото: АО «Восточный Порт»

Экипажи буксиров, сотрудники Портового флота и профильных подразделений АО «Восточный Порт» торжественным построением на 30-м причале 28 сентября отметили 10-летний юбилей с момента поднятия флага на морском азимутальном буксире «Кузбасс». Со знаменательным событием собравшихся поздравили начальник Портофлота Виталий Плешаков и капитан буксира Олег Попов.

– За десятилетие работы буксира «Кузбасс» в составе Портового флота нашей компании, его экипажами были безупречно выполнены тысячи швартовных операций. Дважды, по итогам традиционных соревнований на Кубок управляющей организации, экипаж буксира «Кузбасс» под командованием капитана Александра Горбатенко становился лидером среди всех коллективов Портового флота и подразделений «Восточного Порта», – отметил Виталий Плешаков, пожелав команде «Кузбасса» безаварийной работы, высоких трудовых достижений, здоровья и счастья.

С праздником собравшихся поздравили поздравили начальник Портофлота Виталий Плешаков и капитан буксира Олег Попов. Фото: АО «Восточный Порт»

Стоит отметить, что помимо своих непосредственных «обязанностей» по проводке и швартовке многотонных грузовых судов, «Кузбасс» время от времени становится участником и героем спасательных операций. В начале 2021 года, например, экипаж буксира при высоком волнении на море смог принять на борт с иностранного балкера дедвейтом 25000 тонн тяжелотравмированного моряка. Благодаря слаженности в действиях и отличной выучке команды «Кузбасса» мужчина оперативно был доставлен на берег, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и спасли жизнь. Годом ранее азимутальный буксир «Восточного Порта» доставил бригаду врачей-эпидемиологов на борт теплохода «Василий Шукшин», экипаж которого заразился коронавирусной инфекцией. Грамотная и активная помощь специалистов «Кузбасса» в проведении противоэпидемических мероприятий была отмечена в официальной благодарности краевого Управления Роспотребнадзора.

Портовый флот АО «Восточный Порт» по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны Фото: АО «Восточный Порт»

В настоящее время Портовый флот АО «Восточный Порт» по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны – как по суммарной мощности двигателей судов, так и по уровню используемых технологий. В состав Портофлота входят пять автоматизированных, высокоманевренных, мощных и экономичных буксиров. Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.